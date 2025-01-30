Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях (инфографика) — Finance.ua

Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях (инфографика)
Тенденция роста фриланса в Украине сохраняется, потому что этот формат позволяет найти баланс между работой и личной жизнью и позволяет получать заказы со всего мира.
Специалисты готовы работать с новейшими технологиями, включая искусственный интеллект, который постоянно набирает обороты на глобальном рынке труда.
Об этом говорится в исследовании центра Freelancehunt.
В январе 2025 года количество новых фрилансеров выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала полномасштабной войны на сервисе зарегистрировалось более 400 тысяч украинцев.
Как сообщает основатель Freelancehunt Олег Топчий:
- более половины фрилансеров (56,8%) сейчас рассматривают работу на платформе как дополнительный источник дохода.
- 43,2% воспринимают ее как основное место работы.
Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля тех, кто зарабатывает до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ.
Бешеный спрос на услуги этих специалистов, как было в начале войны с принятием закона об украинизации, несколько спал. Также эта категория довольно легкая для новичков, которые приходят зарабатывать на фриланс.
46,1% дизайнеров зарабатывают более 500 долларов. Те, кто обладает знаниями в узких специализациях, могут получать больше за свою работу. К примеру, разрабатывать NFT или даже генерировать визуалы с помощью ИИ на профессиональном уровне.
В категории мобильных приложений и программирования больший процент фрилансеров зарабатывает более 1000 долларов.
- 17,9% зарабатывают $1000−2000,
- 8,2% - $2000−3000,
- 5,2% - свыше $3000.
Это гораздо больше, чем в других категориях. Среди маркетологов наибольшая доля зарабатывающих более $3000 — 26,3%. И один из самых маленьких процентов (26,3%) среди тех, кто получает за свою работу до $500.
Согласно данным опроса, проведенного компанией Freelancehunt среди фрилансеров в 2024 году, более 50% молодых исполнителей готовы инвестировать в изучение новых программ, чтобы оставаться конкурентными.
Миллениалы менее решительны: только 5,3% готовы вкладывать значительные средства, а 32,7% ограничатся минимальными затратами на обучение.
Тренды: дизайн, программирование и обработка видео
В 2024 году, по итогам аналитики сервиса, сфера фриланса стала заметно более «мультимедийной». Наибольший прирост исполнителей показали:
- Аудио и видео: +29,5% новых фрилансеров. Рост спроса связан с активным использованием видеоконтента в маркетинге и развлечениях.
- Дизайн и арт: почти треть фрилансеров (29,1%) занимается визуальным контентом. Это направление увеличилось на 10,4% в год.
- Программирование: несмотря на скромный прирост (1,2%), остается надежной категорией с 17,7% доли среди всех специалистов. В то же время сегмент разработки мобильных приложений хоть и занимает всего 0,9%, показал рост на 16,6%.
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