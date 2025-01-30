Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях (инфографика) — Finance.ua

Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях (инфографика) Сегодня 10:00 — Личные финансы

Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях (инфографика)

Тенденция роста фриланса в Украине сохраняется, потому что этот формат позволяет найти баланс между работой и личной жизнью и позволяет получать заказы со всего мира.

Специалисты готовы работать с новейшими технологиями, включая искусственный интеллект, который постоянно набирает обороты на глобальном рынке труда.

Об этом говорится в исследовании центра Freelancehunt.

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В январе 2025 года количество новых фрилансеров выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала полномасштабной войны на сервисе зарегистрировалось более 400 тысяч украинцев.

Как сообщает основатель Freelancehunt Олег Топчий:

более половины фрилансеров (56,8%) сейчас рассматривают работу на платформе как дополнительный источник дохода.

43,2% воспринимают ее как основное место работы.

Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля тех, кто зарабатывает до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ.

Бешеный спрос на услуги этих специалистов, как было в начале войны с принятием закона об украинизации, несколько спал. Также эта категория довольно легкая для новичков, которые приходят зарабатывать на фриланс.

46,1% дизайнеров зарабатывают более 500 долларов. Те, кто обладает знаниями в узких специализациях, могут получать больше за свою работу. К примеру, разрабатывать NFT или даже генерировать визуалы с помощью ИИ на профессиональном уровне.

В категории мобильных приложений и программирования больший процент фрилансеров зарабатывает более 1000 долларов.

17,9% зарабатывают $1000−2000,

8,2% - $2000−3000,

5,2% - свыше $3000.

Это гораздо больше, чем в других категориях. Среди маркетологов наибольшая доля зарабатывающих более $3000 — 26,3%. И один из самых маленьких процентов (26,3%) среди тех, кто получает за свою работу до $500.

Согласно данным опроса, проведенного компанией Freelancehunt среди фрилансеров в 2024 году, более 50% молодых исполнителей готовы инвестировать в изучение новых программ, чтобы оставаться конкурентными.

Миллениалы менее решительны: только 5,3% готовы вкладывать значительные средства, а 32,7% ограничатся минимальными затратами на обучение.

Тренды: дизайн, программирование и обработка видео

В 2024 году, по итогам аналитики сервиса, сфера фриланса стала заметно более «мультимедийной». Наибольший прирост исполнителей показали:

Аудио и видео: +29,5% новых фрилансеров. Рост спроса связан с активным использованием видеоконтента в маркетинге и развлечениях.

+29,5% новых фрилансеров. Рост спроса связан с активным использованием видеоконтента в маркетинге и развлечениях. Дизайн и арт : почти треть фрилансеров (29,1%) занимается визуальным контентом. Это направление увеличилось на 10,4% в год.

: почти треть фрилансеров (29,1%) занимается визуальным контентом. Это направление увеличилось на 10,4% в год. Программирование: несмотря на скромный прирост (1,2%), остается надежной категорией с 17,7% доли среди всех специалистов. В то же время сегмент разработки мобильных приложений хоть и занимает всего 0,9%, показал рост на 16,6%.

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