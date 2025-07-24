В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика)

Личные финансы
88
В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика)
В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика)
Украинцам стало тяжело найти билеты на поезд в разных направлениях, особенно это ощущается летом. В «Укрзализныце» объяснили, почему так, и показали статистику в инфографиках.
Читайте также
Например, в Карпаты увеличился спрос на 406% в Буковель и 460% в Яремче:
В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика)
В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика)

Перекупы

В компании сообщили, что уже более 2800 аккаунтов заблокированы за нарушение правил. Также они ввели адаптацию через «Дія» для международных рейсов и планируют введение такое для самых популярных поездов.
Читайте также
Что делают
В компании рассказали, что они добавляют новые поезда на популярные рейсы и даже в ночное время курсируют Интерсити.
В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика)

Как сейчас купить билеты

В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика)
Место для вашей рекламы
Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, более эффективных в течение жизненного цикла. Новые вагоны будут способны прослужить на 20 лет дольше, имеют удлиненные межремонтные интервалы и потребуют меньшего количества обслуживающего и сервисного персонала для работы.
Наряду с эффективностью, они предоставят новый уровень комфорта: кондиционирование даже на остановках и при малой скорости, больше пространства пассажирам, улучшенная плавность хода и многие другие новинки.
Также Укрзализныця расширила список поездов с женскими купе. В таких купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.
«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы «Интерсити+». Есть запрос на направления Киев — Львов и Львов — Киев. Нашли возможность добавить на ближайшее время по рейсу Интерсити+ в обоих направлениях с 17 июля.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems