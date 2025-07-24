В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика) — Finance.ua

В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика) Сегодня 10:23 — Личные финансы

В «Укрзализныце» объяснили, почему сложно купить билеты: где их искать (инфографика)

Украинцам стало тяжело найти билеты на поезд в разных направлениях, особенно это ощущается летом. В «Укрзализныце» объяснили , почему так, и показали статистику в инфографиках.

Читайте также «Укрзализныця» назначила новый поезд в Карпаты

Например, в Карпаты увеличился спрос на 406% в Буковель и 460% в Яремче:

Перекупы

В компании сообщили, что уже более 2800 аккаунтов заблокированы за нарушение правил. Также они ввели адаптацию через «Дія» для международных рейсов и планируют введение такое для самых популярных поездов.

Читайте также Как перевозить животных в поезде: Укрзализныця обновила правила

Что делают

В компании рассказали, что они добавляют новые поезда на популярные рейсы и даже в ночное время курсируют Интерсити.

Как сейчас купить билеты

Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, более эффективных в течение жизненного цикла. Новые вагоны будут способны прослужить на 20 лет дольше, имеют удлиненные межремонтные интервалы и потребуют меньшего количества обслуживающего и сервисного персонала для работы.

Наряду с эффективностью, они предоставят новый уровень комфорта: кондиционирование даже на остановках и при малой скорости, больше пространства пассажирам, улучшенная плавность хода и многие другие новинки.

Также Укрзализныця расширила список поездов с женскими купе. В таких купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.

«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы «Интерсити+». Есть запрос на направления Киев — Львов и Львов — Киев. Нашли возможность добавить на ближайшее время по рейсу Интерсити+ в обоих направлениях с 17 июля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.