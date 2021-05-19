По информации на 12:40, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (66,710 млн грн и 47,665 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (58 и 47), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,48−27,49 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 105 активные заявки по доллару на сумму 114,375 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,5100 — 120 000
27,5100 — 49 000
27,5100 — 100 000
27,5100 — 120 000
27,5100 — 120 000
27,5100 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,4800 — 33 333
27,4800 — 30 000
27,4900 — 10 000
27,4900 — 4 000
27,5000 — 10 000
27,5000 — 8 000
27,5000 — 35 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,5338 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,4884 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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