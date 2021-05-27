Sony потратит $18,4 млрд на стратегические инвестиции

Японская корпорация Sony Group заявила, что потратит 2 трлн иен ($18,39 млрд) в течение следующих трех лет на стратегические инвестиции, в том числе на расширение подписчиков на свои игровые и развлекательные услуги.
Как сообщает CNBC, в заявлении компании говорится, что она ускорит инвестиции в мобильные и онлайн-сервисы с целью увеличения числа потребителей, напрямую подключенных к ее услугам, со 160 млн до 1 млрд человек.
Оптимизируя свой бизнес в области потребительской электроники, Sony уделяет больше внимания фильмам, играм и другим возможностям, которые она продает через такие платформы, как игровая консоль PlayStation.
PlayStation 5, выпущенная на основных рынках в ноябре, пользуется высокой популярностью. Однако глобальная нехватка чипов означает, что Sony не может удовлетворить спрос на этот продукт, который она хочет использовать для поощрения загрузки онлайн-игр и подписки на услуги по подписке. В финансовом году, начавшемся 1 апреля, Sony планирует выпустить 14,8 млн консолей PlayStation 5.
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