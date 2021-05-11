Уровень капитальных инвестиций в первом квартале снизился

Падение капитальных инвестиций в Украине в январе-марте 2021 года составило 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

За первый квартал этого года освоено 78,179 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой областей).

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 78,2% общего объема всех вложений.

Весомая доля капитальных инвестиций вложена в машины, оборудование и транспортные средства – 47%, здания и сооружения – 43,1% всех инвестиций.

Рост капинвестиций за первый квартал текущего года зафиксирован в сфере лесного хозяйства – в 2,7 раза, здравоохранения и социальной помощи – в 2,4 раза, в почтовой и курьерской деятельности – в 2,2 раза, в рекламной деятельности – на 67,8%.

При этом в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха падение капвложений составило 79,6%, телекоммуникаций – на 34,6%, образования – на 31,8%, компьютерного программирования и предоставления других информационных услуг – 33,7%, в оптовой и розничной торговле – на 21,9%, строительстве – на 19,2%, в операциях с недвижимостью – на 13%.

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Значительное уменьшение капинвестиций в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Кировоградской (на 33,5%), Одесской (на 29,4%) и Волынской (на 26,5%) областях.

Капинвестиции в январе-марте 2021 года выросли больше всего в Луганской (на 81,5%), Запорожской (на 60,1%) и Ивано-Франковской (на 47,5%) областях.

Справка Finance.ua:

В Украине будет создан Фонд иностранных инвестиций.

Капитальные инвестиции в Украину в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.

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