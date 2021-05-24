Компания Kia готовит серьезного конкурента Toyota Land Cruiser (Фото)

Южнокорейский автопроизводитель Kia планирует выпустить новый рамный внедорожник, который может стать конкурентом Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил изданию CarsGuide генеральный директор по продукции Kia Australia Роланд Риверо.

По словам Риверо, внедорожник на базе пикапа с хорошей проходимостью может оказаться успешным на авторынке Австралии, но компания может столкнуться с проблемами его реализации на глобальном рынке. Так, компания Toyota в конце концов планирует прекратить выпуск Land Cruiser после 2021 года.



Kia пока ждет, какие изменения будут происходить на авторынке коммерческих автомобилей, прежде чем начинать новый проект, связанный с конкурентом Bronco/Wrangler. Ожидается, что новый пикап появится не раньше 2022 года.

Ранее компания KIA представила в США новый электрокар EV6 в версии First Edition.