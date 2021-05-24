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С 1 июня на дорогах действуют новые правила: кого касаются

С 1 июня на дорогах действуют новые правила: кого касаются

Речь идет о сезонных ограничениях движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время.

Об этом пишет sud.ua

Укравтодор напомнил водителям о сезонных ограничениях движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время. Они ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. О применении указанных ограничений и мест размещения временных площадок проинформированы сопричастные центральные органы исполнительной власти и ассоциации автомобильных перевозчиков.

Кого касается запрет. Транспортных средств фактической массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Для кого делают исключение. Грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

При каких условиях ограничивается движение. В дневное время суток при температурных показателях воздуха выше +28 градусов по Цельсию.

Что делать водителям. Переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Отыскать место отстоя вдоль государственных дорог можно по указателям. Также можно воспользоваться TIR-паркингом.

Кто контролирует соблюдение ограничения? Согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.

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По материалам Finance.UA
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