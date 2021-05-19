НБУ согласовал членов набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского и Кабмина

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуры директора мемориального центра «Бабий Яр» Розу Тапанову на должность члена наблюдательно совета Ощадбанка по квоте Кабинета министров и сына бывшего владельца студии «1+1» Александра Роднянского — по квоте президента. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что кандидаты на прошлой неделе успешно сдали тест, после чего прошли собеседование.

«Роза Асхатовна Тапанова была согласована на должность члена набсовета Ощадбанка (по квоте правительства) решением комитета по надзору вчера. Также Александр Александрович Роднянский был согласован на должность члена набсовета Ощадбанка (по квоте президента Украины)», — говорится в сообщении.

Собеседование проводилось квалификационной комиссией Национального банка в составе 6 директоров департаментов и 5 членов правления.

В НБУ отметили, что члены комитета приняли решение о согласовании единогласно.

Напомним, что экс-владелец «1+1» Александр Роднянский с 2020 года и по настоящее время работает в Офисе президента Украины на должности советника главы государства.

Ранее сообщалось, что в 2020 году четыре госбанка направили 124 млн грн на вознаграждения членам своих наблюдательных советов. При этом общий размер расходов без учета компенсаций составил более 93 млн грн.