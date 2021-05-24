Эксперты назвали топ непрактичных автомобилей для езды по городу

Не все машины, особенно внедорожники подойдут для спокойной езды по городу. Экологи из Германии определили самые опасные и непрактичные автомобили. К тому же эти машины сильно загрязняют окружающую среду, пишут Комментарии.
Наиболее непрактичными и неудобными для езды по городу оказались модели — BMW X7 M50i, Range Rover Sport SVR, Audi Q7 Plug-In, Volkswagen Amarok Aventura и Mercedes-Benz GLS. Чтобы исследовать негативное влияние на окружающую среду, эксперты сравнили расход топлива и уровень вредных выбросов. В BMW X7 M50i расход топлива на 100 километров составляет 15 литров.
Авто выбрасывает 357 граммов углекислого газа на километр пробега. Еще одна сложность при эксплуатации автомобиля — ее большие размеры, нетипичные для стандартного гаража.
Выбросы Range Rover Sport SVR превышают действующие нормы в четыре раза и составляют 390 граммов CO₂. В Audi Q7 Plug-In уровень вредных выбросов составляет 302 грамма на километр.
Модель Volkswagen Amarok Aventura эксперты назвали “грязной”, поскольку двигатель авто отвечает уже устаревшим нормам Euro-6b. Выбросы CO₂ составляют 276 граммов. Не рекомендуется в городских условиях использовать и Mercedes-Benz GLS.
У него уровень вредных выбросов составляет 459,3 грамма углекислого газа на километр пробега.
Напомним, эксперты сообщили: в Украине ожидается подорожание автомобилей из США. По их данным, рост спроса на автомобили из Америки увеличилось на 5% только за последние несколько недель.
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