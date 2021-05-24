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Эксперты назвали топ непрактичных автомобилей для езды по городу

Эксперты назвали топ непрактичных автомобилей для езды по городу

Не все машины, особенно внедорожники подойдут для спокойной езды по городу. Экологи из Германии определили самые опасные и непрактичные автомобили. К тому же эти машины сильно загрязняют окружающую среду, пишут Комментарии.

Наиболее непрактичными и неудобными для езды по городу оказались модели — BMW X7 M50i, Range Rover Sport SVR, Audi Q7 Plug-In, Volkswagen Amarok Aventura и Mercedes-Benz GLS. Чтобы исследовать негативное влияние на окружающую среду, эксперты сравнили расход топлива и уровень вредных выбросов. В BMW X7 M50i расход топлива на 100 километров составляет 15 литров.

Авто выбрасывает 357 граммов углекислого газа на километр пробега. Еще одна сложность при эксплуатации автомобиля — ее большие размеры, нетипичные для стандартного гаража.

Выбросы Range Rover Sport SVR превышают действующие нормы в четыре раза и составляют 390 граммов CO₂. В Audi Q7 Plug-In уровень вредных выбросов составляет 302 грамма на километр.

Модель Volkswagen Amarok Aventura эксперты назвали “грязной”, поскольку двигатель авто отвечает уже устаревшим нормам Euro-6b. Выбросы CO₂ составляют 276 граммов. Не рекомендуется в городских условиях использовать и Mercedes-Benz GLS.

У него уровень вредных выбросов составляет 459,3 грамма углекислого газа на километр пробега.

Напомним, эксперты сообщили: в Украине ожидается подорожание автомобилей из США. По их данным, рост спроса на автомобили из Америки увеличилось на 5% только за последние несколько недель.

По материалам Комментарии
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