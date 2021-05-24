Александра Гудзевич: как эффективно работать с депозитами

Депозит — действительно выгодный инструмент для хранения денег. С его помощью можно даже накопить на автомобиль или квартиру. Иметь доход уровня «Рокфеллер» при этом необязательно. Единственное «но» — пользоваться депозитами надо с умом.

О рисках

Самая распространенная причина отказа от депозитов — «это опасно». Мол, банки ненадежны, в любой момент могут прогореть и «плакали наши денежки».

Учитывая банкопад 2013−2015 гг., опасения понятные, но немного устаревшие. Ведь сегодня все банки являются членами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд — это государственное учреждение, которое возвращает людям вклады в случае, если банк обанкротится. Правда, есть условие: сумма на счете/ах клиента не должна превышать 200 тысяч гривен. Все, что больше, фонд не компенсирует. Если не забывать об этом — риск потерять средства уменьшается чуть ли не до нуля.

Другой популярный аргумент против депозитов — «инфляция все съест». Так что нет смысла нести деньги в банк, можно спокойно оставить дома — результат будет тот же.

На самом деле это не так. Деньги, хранящиеся дома, обесцениваются в любом случае. Но если деньги все это время лежали на депозите, их обесценивание нивелируют процентные ставки, предложенные банком.

Благодаря этому сумму вклада можно даже увеличить. Но не сразу, постепенно. С деньгами под матрасом такое, к сожалению, вообще невозможно. Плюс есть дополнительный риск потери средств в результате кражи, например.

Люди также жалуются, что процентные ставки в банках незначительны и пользы от них никакой. Тут стоит понять: депозит — это не инвестиционный, а накопительный инструмент.

Его цель — не обеспечить постоянную прибыль, а сохранить накопленные средства. Этого реально достичь и с теми условиями, которые предлагают современные украинские банки.

В Европе, кстати, некоторые банки вообще не платят проценты, наоборот, клиенты платят за хранение своих денег. С этой точки зрения в Украине не все так плохо, согласны?

Как выбрать депозит

На этот вопрос люди обычно ожидают конкретного ответа: вот такое предложение от этого банка самое лучшее. Берите — не пожалеете.

Однако советовать так категорически неправильно. Выбор депозита напрямую зависит от потребностей человека.

Например, вы. Какие финансовые цели вы имеете перед собой сейчас? Просто накапливать средства, чтобы было? Или планируете крупную покупку в будущем? Или еще что-то? Только получив ответы на эти вопросы можно переходить к выбору депозита.

Вообще финансовых целей может быть множество, но наиболее распространены лишь три. Вот их и рассмотрим поподробнее.

Цель № 1: Создать финансовую «подушку безопасности»

Это то, что часто еще называют отложить на «черный» день. Такая цель, во-первых, требует времени. Во-вторых, как и в авто, средства из «подушки безопасности» могут понадобиться в любой момент.

Поэтому, выбирая депозит, нужно исходить из двух ключевых аспектов:

Надежность и стабильность банка. Нужен такой, услугами которого можно без опаски пользоваться на протяжении длительного времени. Советую выбирать те банки, которые входят в десятку лучших. Посмотреть рейтинги можно на таких специализированных порталах, как Finance.ua, Минфин, Новое время и т. д. Но имейте в виду: процентные ставки в топовых банках обычно невысокие.

Ликвидность вклада. То есть доступ к средствам должен быть удобным и оперативным. Достичь этого можно двумя путями.

Первый — регулярно размещать депозиты на короткие сроки (от 1 до 6 месяцев максимум). Второй воспользоваться «депозитной лестницей». Такой подход требует открытия нескольких депозитов одновременно. При этом срок действия каждого должен заканчиваться через 2−3 месяца.

Например, в один день вы оформляете 4 депозита со сроками 3−6-9−12 месяцев. В результате каждые три месяца деньги постепенно будут возвращаться на руки и можно ими воспользоваться, если возникнет такая необходимость.

Это удобнее, чем открывать депозит сразу на год, а через несколько месяцев, если в жизни наступят непредвиденные обстоятельства, снимать деньги со счета и не получить процентов из-за преждевременного расторжения депозита.

Далее, когда завершается каждый из депозитов и вы знаете свою ситуацию, то вы либо забираете средства, либо кладете деньги на депозит на 12 месяцев.

Таким образом, уже через год у вас будут депозиты на годовой срок, но фактически каждые 3 месяца какой-то из них будет заканчиваться, а значит — у вас будет определенная сумма на руках.

Цель № 2: большая покупка

Допустим, вы хотите обновить мебель в спальне или купить современный холодильник на кухню. В этом случае можно открыть один депозит с условием его ежемесячного пополнения.

Также обратите внимание на условия выплаты процентов. Желательно выбрать с выплатой процентов ежемесячно. Тогда вы самостоятельно сможете запустить систему «сложных процентов». Что это значит?

Поскольку депозит будет пополняться ежемесячно, то проценты можно будет также добавлять к сумме пополнения, и уже со следующих месяцев сумма процентов будет расти.

Например, вы размещаете на депозит 5 тыс. грн со ставкой 12% годовых. Проценты за первый месяц составят 50 грн. И при этом вы еще хотите доложить 1250 грн. Поэтому в общем вы пополните свой депозит на 1300 грн. И во второй месяц сумма вашего депозита составит 6300 грн.

Соответственно проценты за второй месяц составят 63 грн. (6300*12%/12 мес = 63 грн). В конце второго месяца вы пополняете депозит на 1500 гривен + 63 грн процентов, то есть сумма депозита 7863 грн, и тогда проценты за 3-й месяц пользования депозитом составят 78,3 грн.

Также можно выбрать депозит с капитализацией процентов. Тогда проценты будут начисляться не только на сумму взноса, но и на сумму уже присоединенных к взносу процентов.

Но часто депозиты с капитализацией процентов не имеют пункта о возможности их пополнять. А в случае накопления на определенную цель — возможность пополнять депозит важнее.

Цель № 3: накопление средств для дальнейших вложений в другие финансовые инструменты и достижение финансовой свободы

Здесь выгоднее всего использовать депозитную лестницу. Можно, как в случае с финансовой подушкой, создать 4 депозита со сроками 3, 6, 9 и 12 месяцев, и — с возможностью их пополнять.

Тогда после завершения действия первого депозита можно разложить деньги по действующим, в зависимости от своего финансового плана и процентных ставок.

Или открыть новый, если на определенный момент появляются более интересные для вас процентные ставки.

Таким образом, деньги постоянно будут «работать» и всегда будут под рукой — на случай, если появится прибыльное предложение для инвестирования.

Необязательно открывать все депозиты в одном банке, можно в разных.

Достаточно выбрать 2−3 из рейтинга лучших, ознакомиться с их предложениями и выделить те, которые максимально соответствуют вашим потребностям.

Александра Грудзевич, финансовая советница iplan.ua, тренер финансового успеха