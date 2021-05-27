0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

OnePlus проектирует смарт-телевизор с поворотной камерой для видеосвязи

OnePlus проектирует смарт-телевизор с поворотной камерой для видеосвязи

Компания OnePlus размышляет над выпуском телевизора, оборудованного необычной камерой для организации видеосвязи.

Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

По задумке OnePlus, камера будет иметь выдвижную конструкцию. Она сможет прятаться в верхней части корпуса телевизора, что исключит возможность скрытого наблюдения, когда видеосвязь не используется.

Более того, камера сможет поворачиваться влево и вправо: это позволит пользователям во время видеоконференцсвязи находиться в любом месте помещения, а не только перед экраном.


Изображение: LetsGoDigital

Отмечается, что положение камеры будет изменяться автоматически благодаря средствам отслеживания лица пользователя. Кроме того, поворачивать этот модуль можно будет вручную — при помощи пульта дистанционного управления.

Увы, пока телевизор OnePlus с описанной камерой существует только в патентной документации. О сроках возможного появления новинки на коммерческом рынке ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.