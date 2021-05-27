OnePlus проектирует смарт-телевизор с поворотной камерой для видеосвязи

Компания OnePlus размышляет над выпуском телевизора, оборудованного необычной камерой для организации видеосвязи.
Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).
По задумке OnePlus, камера будет иметь выдвижную конструкцию. Она сможет прятаться в верхней части корпуса телевизора, что исключит возможность скрытого наблюдения, когда видеосвязь не используется.
Более того, камера сможет поворачиваться влево и вправо: это позволит пользователям во время видеоконференцсвязи находиться в любом месте помещения, а не только перед экраном.
Изображение: LetsGoDigital
Отмечается, что положение камеры будет изменяться автоматически благодаря средствам отслеживания лица пользователя. Кроме того, поворачивать этот модуль можно будет вручную — при помощи пульта дистанционного управления.
Увы, пока телевизор OnePlus с описанной камерой существует только в патентной документации. О сроках возможного появления новинки на коммерческом рынке ничего не сообщается.
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