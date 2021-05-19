Нефть дорожает из-за открытия автомобильного сезона

Цены на нефть продолжают расти во вторник, 25 мая, на оптимизме трейдеров относительно перспектив спроса.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $68,58 за баррель, что на $0,12 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-Йоркской товарной биржи NYMEX составляла $66,1 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше итогового значения предыдущей сессии. Предыдущие торги по етелонам завершились на уровне $68,46 и $66,05 соответственно.
Эксперты рассчитывают, что в Соединенных Штатах в связи с открытием автомобильного сезона увеличится спрос на нефть и нефтепродукты.
Росту потребления нефти в США также будет способствовать успешная кампания по вакцинации от коронавируса. Более 61% взрослого населения США уже получили одну дозу вакцины, а число новых случаев заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5% – минимальными темпами с марта 2020 года.
Увеличение спроса на нефть позволит компенсировать ожидаемый рост предложения со стороны Ирана, считают в Goldman Sachs.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин готовит существенное подорожание электроэнергииВчера, 10:00 - 4779 30
В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (фото)Вчера, 13:30 - 1299 15
КГГА: Киев начинает программу по снижению скорости на дорогах до 30 км/чВчера, 14:31 - 1825 15
В киевском метро заявили о неизбежности подорожания проездаВчера, 15:00 - 1194 9
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Вчера, 10:10 - 694 8
Перечень категорий, кому субсидию не переназначат автоматическиВчера, 16:00 - 25054
Банкир года: кто он и почему победил - FinAwards 2021Вчера, 12:00 - 3513
Прогноз курса доллара от украинских банкиров: сколько будет стоить гривна летомВчера, 21:24 - 1839
КГГА: Киев начинает программу по снижению скорости на дорогах до 30 км/чВчера, 14:31 - 1825 15
В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (фото)Вчера, 13:30 - 1299 15
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Вчера, 10:10 - 694 8
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноПозавчера, 10:35 - 789 2
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 592
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 643
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 911