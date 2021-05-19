Нефть дорожает из-за открытия автомобильного сезона

Цены на нефть продолжают расти во вторник, 25 мая, на оптимизме трейдеров относительно перспектив спроса.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $68,58 за баррель, что на $0,12 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-Йоркской товарной биржи NYMEX составляла $66,1 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше итогового значения предыдущей сессии. Предыдущие торги по етелонам завершились на уровне $68,46 и $66,05 соответственно.

Эксперты рассчитывают, что в Соединенных Штатах в связи с открытием автомобильного сезона увеличится спрос на нефть и нефтепродукты.

Росту потребления нефти в США также будет способствовать успешная кампания по вакцинации от коронавируса. Более 61% взрослого населения США уже получили одну дозу вакцины, а число новых случаев заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5% – минимальными темпами с марта 2020 года.

Увеличение спроса на нефть позволит компенсировать ожидаемый рост предложения со стороны Ирана, считают в Goldman Sachs.