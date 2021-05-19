В каких регионах и на какое жилье украинцы берут ипотеку под 7%

По состоянию на 24 мая текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 305 кредитных договоров на общую сумму 253,9 млн грн, причем как на первичном (25,92%), так и вторичном (в соответствии 74,08%) рынках.
Об этом говорят данные Министерства финансов.
Уполномоченными банками рассматриваются 623 заявки на участие в программе на общую сумму 550,8 млн грн, из которых 21,88% составляет первичный рынок и 78,12% – вторичный.
В программе задействовано 22 региона, в том числе г. Киев.
Самыми активными регионами на прошлой неделе были:
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
«14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное. Обращаем внимание потенциальных заемщиков, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика», — отмечает Минфин.
Инфографика: Минфин
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