Промпроизводство в Украине растет второй месяц подряд — Госстат

Промышленное производство в Украине в апреле выросло на 13% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 12,5%.

Об этом говорится в данных Госкомстата.

Так, по сравнению с мартом индекс вырос на 2,7%, а по сравнению с апрелем 2020 — на 12,5%.

В январе-апреле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году индекс промышленной продукции составил 101,5%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров промышленность сократилась на 0,5%, перерабатывающей выросла на 1,6%. Также на 4,2% выросла промышленность в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.

В то же время, в апреле прошлого года были введены жесткие карантинные ограничения во всей Украине, поэтому база сравнения была низкой. Следовательно, в течение января-апреля 2020 года промышленность «упала» на 7% в годовом измерении.