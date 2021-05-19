Wi-fi позволит заряжать устройства беспроводным путем

Команда исследователей из Национального университета Сингапура и японского Университета Тохоку смогла преобразовать сигналы Wi-Fi в электричество, сообщает bagnet.org.
Их изобретение является не теоретическим, а протестировано и доказало свою эффективность. Технология использования сигналов беспроводных сетей для питания различных устройств основана на новом чипе, способном генерировать микроволны с низкой выходной мощностью.
Долгое время были проблемы с масштабируемостью технологии, поскольку мощности критически не хватало. Решением стала схема, в которой восемь STO соединены последовательно.
В ходе экспериментов удалось добиться стабильной работы светодиода на 1.6 В в течение минуты после зарядки конденсатора на протяжении всего 5 секунд. Массив был способен принимать радиоволны 2.4 ГГц, генерируемые сигналами Wi-Fi, и превращать их в постоянное напряжение, пишет ресур 4pda.
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