Нацкомиссия впервые допустила к обращению в Украине иностранные облигации в электронном виде

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) впервые допустила к обращению в Украине иностранные облигации исключительно в электронном виде.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
«НКЦБФР на заседании 20 мая 2021 г. приняла решение о допуске иностранных облигаций EUROHOLD BULGARIA AD к обращению на территории Украины», – сказано в сообщении.
Что предусмотрено процедурой. Решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Национального депозитария Украины. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.
«Впервые Комиссией было принято решение о предоставлении государственной услуги исключительно в электронном виде без предоставления каких-либо бумажных копий документов регулятору. Все необходимые документы были поданы по официальному каналу связи в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи заявителя. Комиссия провела все процедуры, связанные с предоставлением этой услуги, всего за две недели с момента поступления пакета документов», – отметил член Комиссии Максим Либанов.
Сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 35 ценных бумаг иностранных эмитентов.
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