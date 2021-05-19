Нацкомиссия впервые допустила к обращению в Украине иностранные облигации в электронном виде

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) впервые допустила к обращению в Украине иностранные облигации исключительно в электронном виде.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

«НКЦБФР на заседании 20 мая 2021 г. приняла решение о допуске иностранных облигаций EUROHOLD BULGARIA AD к обращению на территории Украины», – сказано в сообщении.

Что предусмотрено процедурой. Решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Национального депозитария Украины. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

«Впервые Комиссией было принято решение о предоставлении государственной услуги исключительно в электронном виде без предоставления каких-либо бумажных копий документов регулятору. Все необходимые документы были поданы по официальному каналу связи в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи заявителя. Комиссия провела все процедуры, связанные с предоставлением этой услуги, всего за две недели с момента поступления пакета документов», – отметил член Комиссии Максим Либанов.

Реклама

Сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 35 ценных бумаг иностранных эмитентов.

Обо всех важных экономических событиях вы можете узнать в телеграм-канале Finance_ukr.