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Посол ЕС назвал пять условий для успешного запуска рынка земли в Украине

Посол ЕС назвал пять условий для успешного запуска рынка земли в Украине

Решение запустить с 1 июля рынок земли является важным достижением государства, но для его успешной работы европейские и международные партнеры Украины ожидают соблюдения определенных организационных и законодательных условий.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Я приветствую дорожную карту, которая была только что представлена министром Лещенко (министр аграрной политики Роман Лещенко. — Ред.). Там есть и потенциал, и пути его реализации, как сделать это справедливо и открыто… В рамках этой дорожной карты мы вместе с другими международными партнерами, такими как США, как Всемирный банк, видим 5 ключевых действий, которые важно совершить, желательно — до 1 июля. В украинском алгоритме это поможет создать современную систему и предоставить фермерам нужные орудия и интеллектуальный инструментарий», — сказал европейский дипломат.

Первым из необходимых мер он назвал принятие трех профильных постановлений Кабинета Министров и разработку программного обеспечения для их имплементации, включая автоматическую проверку установленного ограничения на владение более чем 100 гектарами земли.

Второе важное направление, по словам Маасикаса, — это проведение в Украине комплексной программы коммуникации, что позволит собственникам и пользователям узнать о своих правах и о возможностях, которые открываются благодаря земельной реформе.

Третий принцип — это развитие системы общественного мониторинга продажи земли и всех операций, связанных с ней. Такие меры должны создать условия для юридической поддержки и защиты собственников и повысить доверие к этим процессам широкой общественности.

Четвертое направление — это налаживание четкого антикоррупционного аудита Государственного геокадастра. Такой аудит, как подчеркнул европейский дипломат, является очень важным, чтобы предотвращать злоупотребления. Преимуществами земельной реформами должны воспользоваться те люди, которые их заслуживают и работают на этой земле.

Наконец, пятая идея заключается в обеспечении для фермеров эффективного доступа к кредитному рынку, создании стимулов для того, чтобы сельскохозяйственные производители могли воспользоваться такими возможностями.

«Мы считаем, что успешная земельная реформа позволит раскрыть огромный дополнительный потенциал украинской экономики. Вы имеете в Украине лучшие черноземы и можете накормить всю Европу… Эта реформа сделает разнообразнее сельскохозяйственное производство, защитит владельцев, даст возможность вкладывать средства в Украину, будет способствовать развитию кредитного рынка… Подписание закона о дерегуляции и управлении землей Президентом (Зеленским), как и применение электронных аукционов, даст возможность для развития местных общин, особенно на селе», — сказал Маасикас.

По материалам УКРИНФОРМ
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