Украинцы смогут бесплатно вакцинироваться на границе с Польшей

С 8 июня на пропускном пункте «Шегини-Медика» начнется процесс вакцинации от Covid-19 граждан Украины, которые направляются в Польшу на работу, сообщает международная компания по трудоустройству Gremi Personal, начавшая организацию такого процесса для своих работников.

Украинцы смогут бесплатно и добровольно вакцинироваться препаратом AstraZeneka и Johnson&Johnson.

«Недавний опрос наших работников продемонстрировал, что более 55% готовы вакцинироваться, чтобы иметь возможность чаще посещать Украину и по возвращению в Польшу не делать ПЦР-тесты или не проходить карантин», — рассказал гендиректор компании Томаш Богдевич.

По его словам, польские предприятия начали проявлять большую заинтересованность в трудоустройстве именно вакцинированных работников.

«Мы сразу договорились с польской медицинской компанией из Жешува, которая берет на себя всю медицинскую часть», — добавил гендиректор.

Со своей стороны, в Министерстве здравоохранения Польши анонсировали возможность вакцинации для иностранцев, имеющих разрешение на работу, студентов, а также супругов и детей.

При этом для прививки не требуется разрешение на постоянное проживание, медицинская страховка или наличие польского идентификационного номера PESEL.

Напомним, большинство украинских заробитчан в Польше ежемесячно получают от 18,5 тыс. до 30 тыс. грн зарплаты. Это касается тех, что работает на производстве, в логистике или предприятиях пищевой промышленности. Такие виды работ являются самыми популярными среди мигрантов.