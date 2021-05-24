0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 201 0

Украинцы смогут бесплатно вакцинироваться на границе с Польшей

Украинцы смогут бесплатно вакцинироваться на границе с Польшей

С 8 июня на пропускном пункте «Шегини-Медика» начнется процесс вакцинации от Covid-19 граждан Украины, которые направляются в Польшу на работу, сообщает международная компания по трудоустройству Gremi Personal, начавшая организацию такого процесса для своих работников.

Украинцы смогут бесплатно и добровольно вакцинироваться препаратом AstraZeneka и Johnson&Johnson.

«Недавний опрос наших работников продемонстрировал, что более 55% готовы вакцинироваться, чтобы иметь возможность чаще посещать Украину и по возвращению в Польшу не делать ПЦР-тесты или не проходить карантин», — рассказал гендиректор компании Томаш Богдевич.

По его словам, польские предприятия начали проявлять большую заинтересованность в трудоустройстве именно вакцинированных работников.

«Мы сразу договорились с польской медицинской компанией из Жешува, которая берет на себя всю медицинскую часть», — добавил гендиректор.

Со своей стороны, в Министерстве здравоохранения Польши анонсировали возможность вакцинации для иностранцев, имеющих разрешение на работу, студентов, а также супругов и детей.

При этом для прививки не требуется разрешение на постоянное проживание, медицинская страховка или наличие польского идентификационного номера PESEL.

Напомним, большинство украинских заробитчан в Польше ежемесячно получают от 18,5 тыс. до 30 тыс. грн зарплаты. Это касается тех, что работает на производстве, в логистике или предприятиях пищевой промышленности. Такие виды работ являются самыми популярными среди мигрантов.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.