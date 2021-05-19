В Украине дорожает аренда сельхозземель: в каких регионах самые высокие цены (инфографика)

В 2020 году в Украине арендная плата за сельскохозяйственные земли выросла в среднем на 6,5% и составляет 3378 грн за гектар.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)
В некоторых областях средний размер годовой арендной платы составляет более 15% нормативной денежной оценки земель (НДО). Это свидетельствует о довольно высокой конкуренции за права использования земли, которая, скорее всего, останется и в дальнейшем высокой после старта оборота сельскохозяйственных земель.
По словам Эллины Юрченко, эксперта по земельным вопросам УКАБ, увеличение размера арендной платы за земли с/х назначения в 2020 году наблюдается на всей территории Украины.
«Такая тенденция повышения арендной платы наблюдается последние несколько лет. Сначала конкуренция между аграриями заставляла увеличивать процент арендной платы в договорах. Следующий толчок для роста арендной платы был в 2018 году. Тогда была проведена Всеукраинская нормативная денежная оценка сельскохозяйственных земель, хотя в некоторых регионах она в результате перерасчета несколько снизилась. Дальнейшее увеличение арендной платы за землю в 2020 году объясняется активным проведением земельной реформы и ожидаемым открытием рынка земли», — рассказывает Эллина Юрченко.
Где самые высокие и самые низкие цены на землю:
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