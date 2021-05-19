В Украине дорожает аренда сельхозземель: в каких регионах самые высокие цены (инфографика)

В 2020 году в Украине арендная плата за сельскохозяйственные земли выросла в среднем на 6,5% и составляет 3378 грн за гектар.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)

В некоторых областях средний размер годовой арендной платы составляет более 15% нормативной денежной оценки земель (НДО). Это свидетельствует о довольно высокой конкуренции за права использования земли, которая, скорее всего, останется и в дальнейшем высокой после старта оборота сельскохозяйственных земель.

По словам Эллины Юрченко, эксперта по земельным вопросам УКАБ, увеличение размера арендной платы за земли с/х назначения в 2020 году наблюдается на всей территории Украины.

«Такая тенденция повышения арендной платы наблюдается последние несколько лет. Сначала конкуренция между аграриями заставляла увеличивать процент арендной платы в договорах. Следующий толчок для роста арендной платы был в 2018 году. Тогда была проведена Всеукраинская нормативная денежная оценка сельскохозяйственных земель, хотя в некоторых регионах она в результате перерасчета несколько снизилась. Дальнейшее увеличение арендной платы за землю в 2020 году объясняется активным проведением земельной реформы и ожидаемым открытием рынка земли», — рассказывает Эллина Юрченко.

Где самые высокие и самые низкие цены на землю:

наибольший размер арендной платы в гривневом эквиваленте наблюдается в центральных областях Украины;

наибольший рост в процентном соотношении арендной платы в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошел в Черниговской области — на 19%;

один из самых больших размеров арендной платы — в Винницкой области. Однако стоит отметить, что в 2020 году арендная плата в этом регионе почти не выросла по сравнению с 2019 годом. Это объясняется стремительным ростом арендной платы до 2019 года, а также неблагоприятными погодными условиями в 2020 году;

более низкий размер арендной платы в южных и восточных областях объясняется низкой продуктивностью земель из-за более засушливого климата. А незначительный рост арендной платы в этих регионах в 2020 году также объясняется потерями из-за засухи.

Справка Finance.ua:

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