Всемирный банк проведет экспертизу законопроектов в пенсионной сфере.
Об этом сообщает Минсоцполитики Украины.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная обсудила с миссией Всемирного банка по вопросам пенсионных реформ дальнейшее сотрудничество для развития устойчивой и всеобъемлющей пенсионной системы.
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По словам Лазебной, «Всемирный банк сформировал миссию из специалистов разных направлений — макроэкономической, фискальной, социальной защиты, человеческого развития, финансового сектора, что позволило комплексно обсудить пенсионную политику, которая является сквозной и взаимозависимой со многими другими политиками в государстве».
Как отметила министр, «проработали также конкретные технические вопросы: как усовершенствовать систему индексации пенсий, как предоставить человеку больше возможностей сформировать страховой стаж, как предотвратить рост разрыва в размерах пенсий у женщин и мужчин, кто более дисциплинирован в уплате пенсионных взносов, что необходимо учесть при введении обязательных пенсионных накоплений».
Как отмечается, Всемирный банк проведет профессиональную экспертизу разработанных законопроектов в пенсионной сфере; помогать в скорейшем внедрении Единой информационной системы социальной сферы, в частности, Единого социального реестра; передаст Украине разработанную модель для прогнозирования сценариев развития пенсионной системы на больших объемах данных.
«В дальнейшем также договорились проработать систему пенсионных выплат, в которой будут максимально сбалансированы гарантированная, страховая и накопительная составляющие с учетом возможностей бюджета, перспектив развития экономики и прогноза влияния того или иного построения системы выплат на уровне замещения пенсией заработка», — сообщила Лазебная.
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