Пропускная способность нового аэропорта на Закарпатье составит миллион пассажиров

Пропускная способность нового аэропорта на Закарпатье, который построят до 2024 года, составит 1 млн пассажиров в год.

Об этом сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков во время брифинга в Верховной Раде.

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По его словам, новый аэропорт будет иметь статус международного. Хомяков отметил, что в аэропорту запланировано строительство взлетной полосы, длиной 2,8 км и перрона для 9 самолетов, который позже будет расширен.

Глава Госагентства инфраструктурных проектов рассказал, что сейчас завершаются подготовительные работы к строительству объекта. Следующими этапами станут: оформление документов, подготовка землеустроительной документации, сбор инженерных решений и оценка воздействия на окружающую среду. После чего начнутся проектные работы. Хомяков добавил, что строительство нового аэропорта Госинфрапроект планирует начать уже со следующего года.

Напомним, строительство нового международного аэропорта на Закарпатье анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Новый аэропорт будет расположен на территории Мукачевской территориальной общины.