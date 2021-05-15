Банки переводят украинцев на онлайн-кредиты. Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола «Онлайн-кредитование: новые возможности для банков и клиентов», организованного «Финансовым клубом».

«Онлайн-кредитование начали с того, что привлекали клиентов через Интернет, а подписание документов и выдача платежной карты были «физическими». Из-за ковида этот инструмент оказался востребован клиентами. У нас примерно 10% кредитов выдавалось через интернет-канал, в основном – кредитные карты. Сейчас клиенты ожидают более удобного решения», – рассказал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

«Кредитная карта понемногу вытесняет кэш-кредит. Но пока у нас больше объем кэш-кредитов, и в онлайне тоже», – рассказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Андрей Прусов ожидает, что доля кэш-кредитов, выдаваемых онлайн действующим клиентам, может составить 50% уже к концу этого года при условии соответствующей технологической подготовки банков. «Доля покупок товаров в кредит онлайн может достичь 80%», – прогнозирует банкир.

Рынок переформатируется. «Все меньше населения будет пользоваться кэш-кредитами или физическим получением кэш-кредитов, а больше будет пользоваться интернет-ресурсами», – сказал Михаил Власенко. По его мнению, кредитование онлайн будет расти в разы динамичнее, чем оффлайн. «Я ожидаю значительного роста в разы онлайн-кредитования, в том числе со стороны банков», – отмечает заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост.

Но для этого нужно упрощать процедуры. «Кредит до зарплаты, который выдают «финки», – лидер сегмента онлайн-кредитов. Что такое онлайн? Это когда человек без визита в банк получает доступ к кредитным ресурсам, – считает Александр Дубихвост. – Процесс получения онлайн даже не кредита, а кредитного решения банка – зайти на сайт, заполнить заявку, ответить на вопрос колл-центра, пойти в точку, получить товар и подписать кредитный договор – это очень сложный процесс, неудобный. Количество таких кредитов у нас минимально».

Но качество этих кредитов высоко. «Профиль клиента, приходящего через онлайн, у нас в 1,5-2 раза лучше, чем профиль клиента, который приходит оффлайн в отделение или на торговую точку», – говорит Михаил Власенко. «До этого был стереотип, что через Интернет обращаются клиенты не столь хороши по качеству. Сейчас нет никакой разницы», – говорит Андрей Прусов.