0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Рада планирует упростить процедуру подключения украинцев к газовым сетям

Рада планирует упростить процедуру подключения украинцев к газовым сетям

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе”.

За соответствующий документ №4578-1 проголосовали 264 народных депутата.

Читайте также: Правительство с 20 мая прекращает регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго

В пояснительной записке говорится, что цель принятия законопроекта – упрощение механизма присоединения объектов заказчика к газотранспортной или газораспределительной системе.

В частности, законопроектом планируется внести изменения в Закон «О рынке природного газа», направленные на отмену законодательно установленного обязательного разделения присоединения на типы, изменение подходов по определению платы за присоединение, нормирование сроков выполнения мероприятий по присоединению, защита заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.

Кроме того, планируется внести изменения в Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которыми внедряется инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортируемого природного газа и природного газа собственной добычи.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.