Рада планирует упростить процедуру подключения украинцев к газовым сетям

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе”.

За соответствующий документ №4578-1 проголосовали 264 народных депутата.

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В пояснительной записке говорится, что цель принятия законопроекта – упрощение механизма присоединения объектов заказчика к газотранспортной или газораспределительной системе.

В частности, законопроектом планируется внести изменения в Закон «О рынке природного газа», направленные на отмену законодательно установленного обязательного разделения присоединения на типы, изменение подходов по определению платы за присоединение, нормирование сроков выполнения мероприятий по присоединению, защита заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.

Кроме того, планируется внести изменения в Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которыми внедряется инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортируемого природного газа и природного газа собственной добычи.

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