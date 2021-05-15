Рынок газа: в ОП обещают не допустить, чтобы людям отрезали тепло

С мая этого года прекратили действие специальные обязанности (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии, которые были возложены на НАК «Нафтогаз Украины». Отмена ПСО обескуражила как руководителей городов, так и представителей теплокоммунэнерго (ТКЭ).
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что в новых условиях власть окажет поддержку городам, и заверил в выполнении всех договоренностей, которые были зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании по указанным вопросам, который в феврале 2021 года подписали представители правительства, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ и мэры украинских городов.
По его словам, в вопросе теплоснабжения также нужно двигаться к рыночным отношениям. В частности, несколько городов уже работают без ПСО.
«Это реальность, уже есть подписанные контракты и сотрудничество с малыми, средними и крупными городами», – добавил заместитель руководителя Офиса Президента.
Отмена ПСО анонсировалось давно, и до начала нового отопительного сезона еще есть время подготовиться и решить все открытые вопросы. В частности, речь идет о решении проблемы имеющихся долгов предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины» и предотвращении накопления новых.
«Нафтогаз» будет обеспечивать достаточный объем газа для покрытия всех потребностей бытовых потребителей Украины. В ближайшее время «Нафтогаз» предложит долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения, что позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.
*Вопрос старых долгов*будет решен в ближайшее время в парламенте. По словам председателя правления НАК «Нафтогаз», уже наработан соответствующий законопроект, который вскоре должен быть зарегистрирован в Верховной Раде. Документ будет предусматривать максимальное урегулирование долгов, которые возникали из-за несоответствия тарифов на услуги теплоснабжения существовавшим ценам.
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