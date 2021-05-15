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Укрпочта и китайская Cainiao ввели отслеживание посылок до $2 с AliExpres

Укрпочта и китайская Cainiao ввели отслеживание посылок до $2 с AliExpres

Укрпочта и китайская логистическая компания Cianiao ввели отслеживание посылок с AliExpress стоимостью до $ 2.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

«Укрпочта и один из крупнейших мировых логистических операторов „Цайняо“ оптимизировали IT-инфраструктуру и переводят отправка без трекинга на AliExpress в отслеживаемый формат», — сказано в сообщении.

Как было раньше. Для пересылки товаров стоимостью до $ 2 использовался самый экономный способ — отправка без трекинга и SMS.

Что изменится. Вместо простых писем Укрпочта будет использовать отправления с трекингом, что означает, что все отправления при выборе доставки Cainiao Super Economy с бесплатной доставкой будут отслеживаться в личном кабинете и приложении AliExpress и на сайте Укрпочты.

Все заказы имеют треккинговый номер в формате SK123456789LV и отслеживаются на всем пути, начиная от Китая и заканчивая Украиной. В Украине клиент будет видеть статус доставки в отделение и статус вручения, при этом для клиента доставка товара будет бесплатной.

О поступлении заказа в отделение клиент будет проинформирован через SMS/Viber сообщение. Срок доставки с момента заказа до получения в Украине — 14−20 дней.

По данным логистического оператора «Цайняо», который отвечает за доставку 90% всех заказов AliExpress в мире, за последние 2 года на долю заказов стоимостью до $ 10 приходится более 80% всех отправлений в Украине. При этом остается стабильным объем более дорогих отправлений с премиальной доставкой (стоимостью от $ 10): на них приходится почти 15% всех отправлений.

Укрпочта также обслуживает такие каналы доставки с AliExpress, как AliExpress Saver Shipping, Cainiao Super Economy, Singapore post, ePacket, China Post. Доставка заказов с AliExpress осуществляется чартерными рейсами дважды в неделю. Сроки доставки посылок из Китая составляют всего 14−20 дней.

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По материалам Finance.UA
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