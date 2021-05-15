НБУ определил 12 стратегических целей до 2025 года

Национальный банк разработал новую институциональную Стратегию Национального банка Украины до 2025 года.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Этот документ сфокусирован на создании максимальной ценности для клиентов, что соответствует вызовам настоящего и будет способствовать современному развитию регулятора финансового сектора Украины.
«Это дорожная карта, которой мы будем руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан», — подчеркнул глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Реализация Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития, которые детализируются в 12 стратегических целях:
Первые два направления — внешние, ориентируются на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Институциональное развитие и операционное совершенство призваны улучшить реализацию Миссии и Видения Национального банка через внутреннюю трансформацию и усиление партнерства со стейкхолдерами.
«Национальный банк будет делать все от него зависящее, чтобы регулирование финансового сектора стимулировало развитие украинской экономики, учитывая внешние вызовы и потребности всех участников экосистемы. Каждый пункт Стратегии отвечает этим стремлениям», — отметил Арсен Макарчук, директор Департамента стратегии и развития Национального банка.
НБУ стремится развивать статус профессионального и независимого эксперта, проактивного партнера для других полисимейкеров, современного прозрачного регулятора, драйвера инновационного развития, независимого гаранта макростабильности и надежного защитника прав потребителей.
«Нашей задачей было найти ценности, которые мы можем принести обществу, финансовой экосистеме в целом и каждому украинцу в частности. Наша конечная цель — создать условия для того, чтобы потребители финансовых услуг получали качественные, доступные, безопасные финансовые услуги, а экономика и благосостояние ее жителей — росли. Над этим продолжим работать следующие годы в соответствии с нашей стратегией», — отметил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.
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