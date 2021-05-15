Первым вице-премьером и министром экономики стал глава налоговой Любченко

Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьер-министра — министра экономики, его поддержали 293 нардепа.
Среди приоритетов он назвал развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса, технологий и экономической независимости.
«Главное — министерство должно синхронизировать работу госорганов, обеспечить стратегический менеджмент развития страны и заниматься поиском стимулов для развития», — добавил Любченко.
Фото: agroday.com.ua
Новый министр, как и его предшественник Игорь Петрашко, является сторонником локализации производства.
Он также отметил потребность в возобновлении кредитования производственной сферы вместо «скупки государственных ценных бумаг, тем самым финансируя государственный долг». Как налоговик он подчеркнул вес налоговых и таможенных стимулов регулирования экономической деятельности.
Кроме того, Любченко заявил, что обсуждать Гособоронный заказ (ГОЗ) на 2021 год должны не «весной 2021 года, а осенью 2020 года, а лучше — на три года вперед».
По словам чиновника, крупный бизнес должен продвигать новые технологии и привлекать их в страну. В то же время малому бизнесу необходима упорядоченная система упрощенного налогообложения и защита предпринимательских инициатив.
Он сделал акцент на налаживании сотрудничества НБУ и Бюро экономической безопасности, эффективном использовании средств международной помощи на проекты в реальном секторе экономики.
Сверхважным, по его словам, является продолжение сотрудничества с МВФ, международными партнерами в интересах Украины. Также нужно активизировать корпоративную реформу и дать новый толчок для работы Экспортно-кредитного агентства, возобновить эффективную работу торгово-экономических миссий.
Новый министр выделил вопросы технологий и цифровизации. Он заявил, что на базе Налоговой можно сформировать межотраслевые балансы онлайн для принятия качественных государственных решений. «Правительство должно иметь цифровую интегрированную карту государства, в которой полностью отражаются ресурсы, производство, отрасли и собственность», — подытожил Любченко.
Также правоохранительные функции должны уйти из экономики и быть направленными на сферу использования бюджетных средств, а не производства. «Конечный КРІ – уменьшение доли государства в перераспределении ВВП», — добавил Любченко.
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