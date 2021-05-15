«Укрнафта» направит на выплату дивидендов за 2020 год не менее 90% прибыли

ПАО «Укрнафта» направит на выплату дивидендов за 2020 год не менее 90% чистой прибыли, то есть 3,86 млрд грн, в соответствии с требованиями статьи 21 закона о госбюджете на 2021 год. Такое решение приняли на общем собрании акционеров «Укрнафты», поскольку до 1 мая 2021 года компания не утвердила распределение дивидендов за 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба общества.
Также по результатам 2018 года «Укрнафта» выплатит 1,93 млрд грн дивидендов, что составляет 30% чистой прошлогодней прибыли компании. Остальную прибыль за 2018 год направят на покрытие накопленного убытка.
В связи с отсутствием чистой прибыли в 2019 году акционеры решили дивиденды не начислять.
Напомним, «Укрнафта» в 2020 году получила чистую прибыль в размере 4,29 млрд грн за 2020 год, тогда как в 2019 году понесла убытки — 4,59 млрд грн.
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