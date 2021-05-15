0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

«Укрнафта» направит на выплату дивидендов за 2020 год не менее 90% прибыли

«Укрнафта» направит на выплату дивидендов за 2020 год не менее 90% прибыли

ПАО «Укрнафта» направит на выплату дивидендов за 2020 год не менее 90% чистой прибыли, то есть 3,86 млрд грн, в соответствии с требованиями статьи 21 закона о госбюджете на 2021 год. Такое решение приняли на общем собрании акционеров «Укрнафты», поскольку до 1 мая 2021 года компания не утвердила распределение дивидендов за 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

Также по результатам 2018 года «Укрнафта» выплатит 1,93 млрд грн дивидендов, что составляет 30% чистой прошлогодней прибыли компании. Остальную прибыль за 2018 год направят на покрытие накопленного убытка.

В связи с отсутствием чистой прибыли в 2019 году акционеры решили дивиденды не начислять.

Напомним, «Укрнафта» в 2020 году получила чистую прибыль в размере 4,29 млрд грн за 2020 год, тогда как в 2019 году понесла убытки — 4,59 млрд грн.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.