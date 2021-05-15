Почему проезд в электричке должен стоить 79 грн — ответ Киевпастранса

Необходимость повысить цену проезда в киевской электричке до 78,9 грн, среди прочего, продиктована отсутствием у коммунального предприятия “Киевпастранс” собственной железнодорожной инфраструктуры и ремонтной базы железнодорожных вагонов.
Из-за этого коммунальное предприятие вынуждено оплачивать счета за пользование инфраструктурой “Укрзализныце”.
Такое объяснение дал “Киевпастранс” на запрос относительно расчетов экономически обоснованной цены проезда в городской электричке, а также автобусах, троллейбусах и трамваях.
Напомним, на прошлой неделе в “Киевпастрансе” опубликовали обращение к городским властям с требованием повысить тариф на проезд с нынешних 8 грн до “экономически обоснованного уровня”. Для автобусов, троллейбусов и трамваев он составляет 25,18 грн, для электрички – 78,9 грн.
В “Киевпастрансе” также указали, что из-за карантинных ограничений объем пассажирских перевозок у них снизился на 39% с соответствующим снижением доходов.
“Так как стоимость проездного билета складывается из себестоимости перевозки – зарплат, горюче-смазочных материалов, обслуживания и ремонта подвижного состава, – из-за повышения стоимости этих основных составляющих сегодня существенно выросла себестоимость одной поездки… Кроме того, неурегулированным остается вопрос компенсации из госбюджета проезда иногородних льготников”, – подчеркивается в ответе “Киевпастранса”.
Альтернативным повышению тарифов способом поддержать общественный транспорт столицы может стать прямое датирование из местного бюджета.
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