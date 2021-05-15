Кабмин переизбрал 5 членов набсовета «Нафтогаза» сроком до года

Кабмин на заседании 19 мая переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” на срок до одного года.
Об этом сообщил в Facebook премьер Денис Шмыгаль.
“Сегодня во время заседания Кабинета Министров были переизбраны пять членов Наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” на срок до одного года. Правительство остается преданным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу”, – написал премьер.
Напоминаем:
Правительство пригласило членов наблюдательного совета “Нафтогаза” на заседание и планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом до проведения нового конкурса.
5 членов наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” готовы принять предложение Кабмина и подписать контракты о работе сроком еще на один год.
Пять из шести членов наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, действующих в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая.
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