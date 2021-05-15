0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Кабмин переизбрал 5 членов набсовета «Нафтогаза» сроком до года

Кабмин переизбрал 5 членов набсовета «Нафтогаза» сроком до года

Кабмин на заседании 19 мая переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” на срок до одного года.

Об этом сообщил в Facebook премьер Денис Шмыгаль.

“Сегодня во время заседания Кабинета Министров были переизбраны пять членов Наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” на срок до одного года. Правительство остается преданным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу”, – написал премьер.

Напоминаем:

Правительство пригласило членов наблюдательного совета “Нафтогаза” на заседание и планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом до проведения нового конкурса.

5 членов наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” готовы принять предложение Кабмина и подписать контракты о работе сроком еще на один год.

Пять из шести членов наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, действующих в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.