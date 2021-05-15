Суд ЕС поддержал Ryanair, обжаловавший многомиллиардную помощь компаниям KLM и TAP

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решение суда ЕС по иску лоукостера Ryanair.
«Генеральный суд отменяет решение Комиссии об утверждении финансовой помощи Нидерландов авиакомпании KLM на фоне пандемии COVID-19 на основании неадекватных соображений», — заявил суд.
Судьи также отменили разрешение Еврокомиссии на предоставление государственной помощи португальском перевозчику TAP, ссылаясь на «неадекватную мотивацию» Комиссии.
В то же время
Еврокомиссия утвердила выплаты 3,4 миллиарда евро Air France-KLM и 1,2 миллиарда евро TAP в 2020 году, поскольку авиакомпании боролись с последствиями пандемии коронавируса, но это решение было обжаловано ирландской бюджетной авиакомпанией Ryanair, которая передала это дело в
Ryanair утверждал, что выплаты шли вопреки конкуренции и фактически вытесняли независимых перевозчиков.
Ирландский лоукостер приветствовал решение суда: «Одним из крупнейших достижений ЕС является создание единого рынка воздушного транспорта. Одобрение Европейской комиссией государственной помощи Air France-KLM и TAP противоречило фундаментальным принципам законодательства ЕС и повернуло вспять процесс либерализации воздушного транспорта, вознаграждая неэффективность и поощряя недобросовестную конкуренцию».
«Во время пандемии более 30 млрд евро дискриминационных государственных субсидий было предоставлено перевозчикам стран ЕС. Если суды ЕС не остановят их в соответствии с новыми решениями, этот объем государственной помощи исказит рынок на ближайшие десятилетия», — заявили в авиакомпании.
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