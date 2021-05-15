Австралия построит новую газовую электростанцию за $468 млн

Австралия потратит 600 млн австралийских долларов ($468 млн) на строительство новой газовой электростанции.

Как сообщает Bloomberg, она поможет сократить выбросы, поскольку стареющие угольные электростанции в стране закрываются, и на правительство премьер-министра Скотта Моррисона оказывается давление – требуют больше усилий для борьбы с изменением климата.

Госкомпания Snowy Hydro построит газовую турбину открытого цикла мощностью 660 мегаватт в г. Курри Курри в районе Хантер-Вэлли штата Новый Южный Уэльс, говорится в заявлении министра энергетики Ангуса Тейлора.

По его словам, проект «поможет укрепить безопасность, надежность и доступность электроэнергии для потребителей» в штате и будет запущен до конца 2023 года, когда угольная электростанция Liddell закроется.

Австралия является одним из крупнейших в мире экспортеров ископаемого топлива и источников выбросов на душу населения.

Австралийский институт, прогрессивный австралийский аналитический центр, назвал финансирование нового газового завода «пустой тратой государственных денег».

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