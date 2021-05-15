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В Украине ограничат сроки взыскания заработной платы через суд

В Украине ограничат сроки взыскания заработной платы через суд

В Украине может измениться действующий порядок урегулирования трудовых споров между работником и работодателем.

Кабинет Министров в среду, 19 мая, согласовал законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде.

В частности, предлагается ввести новый способ решения индивидуальных трудовых споров путем привлечения медиаторов. При этом сохранятся уже существующие два возможных варианта: разрешение трудового спора с участием Комиссии по трудовым спорам (если таковая создана) и разрешение трудового спора в судебном порядке.

Кроме того, документом предусмотрено:

  • определить на законодательном уровне предмет и стороны индивидуального трудового спора;
  • ограничить срок обращения работника в суд о взыскании заработной платы и других выплат в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, на сегодня этот срок не ограничен, что создает предпосылки для разного рода злоупотреблений – например, когда работник намеренно выжидает длительный период времени для того, чтобы взыскать с работодателя крупную сумму среднего заработка за время задержки расчета;
  • уменьшить сроки для обращения в суд работодателями. Так, в соответствии с проектом, владелец или физическое лицо, которое использует наемный труд, имеет право обратиться в местный суд с иском о решении индивидуального трудового спора в трехмесячный срок, а по вопросам взыскания с работника материального ущерба – в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Также в законопроекте признается, что в случае незаконного прекращения трудового договора с физическим лицом суд по его требованию принимает решение:

  • о восстановлении на прежней работе;
  • о выплате среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год;
  • о возмещении морального ущерба, причиненного незаконным прекращением трудового договора с физическим лицом или переводом на другую работу.

С учетом обстоятельств дела, а также ходатайства собственника или физического лица, которое использует наемный труд, суд с согласия физического лица-истца может вместо восстановления на работе принять решение о выплате компенсации в размере, определенном по договоренности сторон, но не ниже средней заработной платы за 6 месяцев.

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По материалам Обозреватель
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