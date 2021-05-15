В Украине ограничат сроки взыскания заработной платы через суд

В Украине может измениться действующий порядок урегулирования трудовых споров между работником и работодателем.
Кабинет Министров в среду, 19 мая, согласовал законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде.
В частности, предлагается ввести новый способ решения индивидуальных трудовых споров путем привлечения медиаторов. При этом сохранятся уже существующие два возможных варианта: разрешение трудового спора с участием Комиссии по трудовым спорам (если таковая создана) и разрешение трудового спора в судебном порядке.
Кроме того, документом предусмотрено:
Также в законопроекте признается, что в случае незаконного прекращения трудового договора с физическим лицом суд по его требованию принимает решение:
С учетом обстоятельств дела, а также ходатайства собственника или физического лица, которое использует наемный труд, суд с согласия физического лица-истца может вместо восстановления на работе принять решение о выплате компенсации в размере, определенном по договоренности сторон, но не ниже средней заработной платы за 6 месяцев.
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