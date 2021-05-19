Для каких категорий работников медицинский осмотр обязателен

Государственная служба Украины по вопросам труда информирует об обязательном прохождении медицинского осмотра определенными категориями работников.
Об этом пишет Управление по вопросам труда в Черкасской области.
Проходить медицинский осмотр обязаны работники:
Согласно статье 17 Закона Украины «Об охране труда» от 14 октября 1992 года № 2694-XII «Обязательные медицинские осмотры работников определенных категорий» работодатель обязан за свой счет обеспечить финансирование и организовать проведение предварительного (при приеме на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников.
По результатам периодических медицинских осмотров, в случае необходимости, работодатель должен обеспечить проведение соответствующих оздоровительных мероприятий.
Работодатель имеет право в установленном законом порядке привлечь работника, уклоняющегося от прохождения обязательного медицинского осмотра, к дисциплинарной ответственности, а также обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы.
Работодатель обязан обеспечить за свой счет внеочередной медицинский осмотр работников:
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