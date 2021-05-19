Для каких категорий работников медицинский осмотр обязателен

Государственная служба Украины по вопросам труда информирует об обязательном прохождении медицинского осмотра определенными категориями работников.

Об этом пишет Управление по вопросам труда в Черкасской области.

Проходить медицинский осмотр обязаны работники:

занятые на тяжелых работах;

работах с вредными или опасными условиями труда;

на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе;

лица в возрасте до 21 лет (независимо от профессии и вида профессиональной деятельности).

Согласно статье 17 Закона Украины «Об охране труда» от 14 октября 1992 года № 2694-XII «Обязательные медицинские осмотры работников определенных категорий» работодатель обязан за свой счет обеспечить финансирование и организовать проведение предварительного (при приеме на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников.

По результатам периодических медицинских осмотров, в случае необходимости, работодатель должен обеспечить проведение соответствующих оздоровительных мероприятий.

Работодатель имеет право в установленном законом порядке привлечь работника, уклоняющегося от прохождения обязательного медицинского осмотра, к дисциплинарной ответственности, а также обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы.

Работодатель обязан обеспечить за свой счет внеочередной медицинский осмотр работников:

по заявлению работника, если он считает, что ухудшение состояния его здоровья связано с условиями труда;

по своей инициативе, если состояние здоровья работника не позволяет ему выполнять свои трудовые обязанности.

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