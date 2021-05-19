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Для каких категорий работников медицинский осмотр обязателен

Для каких категорий работников медицинский осмотр обязателен

Государственная служба Украины по вопросам труда информирует об обязательном прохождении медицинского осмотра определенными категориями работников.

Об этом пишет Управление по вопросам труда в Черкасской области.

Проходить медицинский осмотр обязаны работники:

  • занятые на тяжелых работах;
  • работах с вредными или опасными условиями труда;
  • на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе;
  • лица в возрасте до 21 лет (независимо от профессии и вида профессиональной деятельности).

Согласно статье 17 Закона Украины «Об охране труда» от 14 октября 1992 года № 2694-XII «Обязательные медицинские осмотры работников определенных категорий» работодатель обязан за свой счет обеспечить финансирование и организовать проведение предварительного (при приеме на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников.

По результатам периодических медицинских осмотров, в случае необходимости, работодатель должен обеспечить проведение соответствующих оздоровительных мероприятий.

Работодатель имеет право в установленном законом порядке привлечь работника, уклоняющегося от прохождения обязательного медицинского осмотра, к дисциплинарной ответственности, а также обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы.

Работодатель обязан обеспечить за свой счет внеочередной медицинский осмотр работников:

  • по заявлению работника, если он считает, что ухудшение состояния его здоровья связано с условиями труда;
  • по своей инициативе, если состояние здоровья работника не позволяет ему выполнять свои трудовые обязанности.

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По материалам Finance.UA
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