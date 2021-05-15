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Прибыль Gigabyte за первый квартал взлетела на 150 %

Прибыль Gigabyte за первый квартал взлетела на 150 %

Компания Gigabyte, по сообщению ресурса DigiTimes, в первом квартале текущего года показала рекордную прибыль, несмотря на общемировой дефицит компьютерных комплектующих, пандемию и непростую экономическую ситуацию.

Известный тайваньский производитель материнских плат, графических ускорителей, мониторов и периферии получил за трёхмесячный период приблизительно $98,1 млн чистой прибыли. Это на 150 % больше по сравнению с результатом за предыдущий квартал.

Отмечается, что в текущем квартале Gigabyte также может показать значительный рост финансовых показателей. Этому способствует высокий спрос на видеокарты со стороны майнеров криптовалют. Кроме того, остаются стабильными продажи серверного оборудования. В то же время в сегменте материнских плат наблюдается некоторый спад.

Недавно Gigabyte оказалась в центре международного скандала из-за своих высказываний по поводу низкого качества китайских продуктов. В результате, рыночная стоимость компании обвалилась на $550 млн, а китайские торговые онлайн-площадки JD.com и Suning.com начали бойкотировать товары Gigabyte.

Впрочем, считают некоторые участники рынка, даже в такой ситуации продажи Gigabyte в Китае пострадают не слишком сильно, поскольку бренд компании хорошо узнаваем в КНР, а дефицит компьютерных компонентов сохраняется.

По материалам 3dnews.ru
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