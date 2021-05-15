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СБУ раскрыла схему ввоза «еврономеров» за взятки

СБУ раскрыла схему ввоза «еврономеров» за взятки

СБУ разоблачила начальника одного из отделов Госпогранслужбы Украины, который за взятки оказывал содействие в беспрепятственном ввозе в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«За „денежное вознаграждение“ пограничник помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации. Все это — в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда», — говорится в сообщении.

Как отмечается, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали «клиентов» и выступали посредниками. По данным правоохранителей, неправомерная выгода злоумышленников за одно транспортное средство составляла от 600 до 1000 долл.


Фото: СБУ

Один из фигурантов уголовного производства задержан после того, как он получил очередную часть неправомерной выгоды в размере $ 3 тыс. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов, отметили в СБУ.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию работников Гостаможслужбы.


Фото: СБУ

По материалам УКРИНФОРМ
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