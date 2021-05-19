Польские предприниматели жалуются на нехватку украинских заробитчан

Польские работодатели испытывают острую нехватку заробитчан – сезонных наемных работников из Украины.
Об этом сообщает Аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.
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В сообщении сказано, что фермерские хозяйства и предприятия сферы гостеприимства, такие как гостиницы, кафе и рестораны, заявили об ощутимых трудностях в связи с нехваткой людей, в том числе украинских наемных работников.
Предприниматели жалуются, что в случае отсутствия решения проблемы нехватки рабочих рук на сезонных работах значительная часть их урожая может испортиться, так и оставшись не собраным на полях.
Карантин в Польше, связанный с пандемией коронавируса, не повлиял на количество постоянных рабочих мест для украинцев, однако вопрос нехватки рабочей силы именно в сельском хозяйстве все еще остается открытым.
Также сообщается, что аналогичный факт фиксируется в гостинично-ресторанном бизнесе. В этом году работающие на данном рынке польские бизнесмены жалуются, что им срочно нужен обслуживающий персонал – официанты, бармены, бариста, горничные, повара. Обычно эти вакансии закрывают украинцами.
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