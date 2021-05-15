0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

МЭА призвало страны отказаться от инвестиций в нефтегазовый сектор

МЭА призвало страны отказаться от инвестиций в нефтегазовый сектор

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны немедленно отказаться от новых проектов нефтегазового сектора, прекратить строительство ТЭЦ и до 2035 года отказаться от машин с бензиновыми двигателями. Только так удастся достичь углеродной нейтральности к 2050 году и удержать глобальный рост температур на отметке 1,5° C.

Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе организации, на который ссылается Forbes.

Эта цель была обозначена в Парижском соглашении по климату, которое вступило в силу еще в 2016 году. В феврале этого года в соглашение вернулись США.

У человечества все еще есть «узкая, но достижимая» возможность достичь нулевых выбросов, но усилия, которые для этого потребуются, делают это, «возможно, самым большим вызовом, с которым когда-либо сталкивалось человечество», отмечает исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. По его словам, миру нужны решительные действия, «подкрепленные широким международным сотрудничеством».

При этом даже если правительства стран выполнят все обязательства по климату, которые они дали в рамках Парижского соглашения, этого будет недостаточно, чтобы удержать глобальное повышение температур на допустимом уровне, указано в докладе.

Кроме отказа от нефти и газа и перехода на электромобили, странам необходимо обеспечить рост солнечной и ветровой энергии в четыре раза. Для этого, по оценкам агентства, правительствам придется увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику более чем вдвое – до $5 трлн.

Впрочем, пока далеко не все страны выполняют уже данные ранее обещания, констатируют в организации.

«Мы видим, что все больше правительств по всему миру берут на себя обязательства по нулевым выбросам, и это очень хорошие новости. Однако между риторикой и реальностью все еще остается большой разрыв», – заявил Фатих Бирол в беседе с The New York Times.

Возможно, доклад МЭА сможет изменить ситуацию. Как отмечает газета, это агентство – не экологическая группа, а уважаемая международная организация, консультирующая правительства многих стран по вопросам энергетической политики. Отчеты и прогнозы МЭА часто используются энергетическими компаниями и инвесторами в качестве основы для долгосрочного планирования.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.