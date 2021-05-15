МЭА призвало страны отказаться от инвестиций в нефтегазовый сектор

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны немедленно отказаться от новых проектов нефтегазового сектора, прекратить строительство ТЭЦ и до 2035 года отказаться от машин с бензиновыми двигателями. Только так удастся достичь углеродной нейтральности к 2050 году и удержать глобальный рост температур на отметке 1,5° C.

Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе организации, на который ссылается Forbes.

Эта цель была обозначена в Парижском соглашении по климату, которое вступило в силу еще в 2016 году. В феврале этого года в соглашение вернулись США.

У человечества все еще есть «узкая, но достижимая» возможность достичь нулевых выбросов, но усилия, которые для этого потребуются, делают это, «возможно, самым большим вызовом, с которым когда-либо сталкивалось человечество», отмечает исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. По его словам, миру нужны решительные действия, «подкрепленные широким международным сотрудничеством».

При этом даже если правительства стран выполнят все обязательства по климату, которые они дали в рамках Парижского соглашения, этого будет недостаточно, чтобы удержать глобальное повышение температур на допустимом уровне, указано в докладе.

Кроме отказа от нефти и газа и перехода на электромобили, странам необходимо обеспечить рост солнечной и ветровой энергии в четыре раза. Для этого, по оценкам агентства, правительствам придется увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику более чем вдвое – до $5 трлн.

Впрочем, пока далеко не все страны выполняют уже данные ранее обещания, констатируют в организации.

«Мы видим, что все больше правительств по всему миру берут на себя обязательства по нулевым выбросам, и это очень хорошие новости. Однако между риторикой и реальностью все еще остается большой разрыв», – заявил Фатих Бирол в беседе с The New York Times.

Возможно, доклад МЭА сможет изменить ситуацию. Как отмечает газета, это агентство – не экологическая группа, а уважаемая международная организация, консультирующая правительства многих стран по вопросам энергетической политики. Отчеты и прогнозы МЭА часто используются энергетическими компаниями и инвесторами в качестве основы для долгосрочного планирования.