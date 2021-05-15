Зеленский ввел в действие решение СНБО о расходах на нацбезопасность и оборону

Президент ввел в действие решение СНБО от 14 мая о предложениях к Бюджетной декларации на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ № 196/2021 от 18 мая опубликован на сайте Президента.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины Президент постановил ввести в действие решение СНБО “О предложениях к Бюджетной декларации на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины”.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на ее секретаря Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО Кабинету Министров поручено предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны.

Также правительство должно обеспечить при подготовке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2022, 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.

Напомним, аппарат СНБО проанализировал вопросы финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны Украины в январе-апреле 2021 года и определил, что с начала года этот сектор профинансирован в сумме 70 504,9 млн гривен, что составляет 100% от плана.

5 ноября 2020 года Президент своим указом ввел в действие решение СНБО о предложениях предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год для сферы нацбезопасности и обороны не менее 267 млрд гривен. Решением СНБО было поручено правительству предусмотреть во время доработки проекта закона “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны.

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