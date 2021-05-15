0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 128 0

Зеленский ввел в действие решение СНБО о расходах на нацбезопасность и оборону

Зеленский ввел в действие решение СНБО о расходах на нацбезопасность и оборону

Президент ввел в действие решение СНБО от 14 мая о предложениях к Бюджетной декларации на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ № 196/2021 от 18 мая опубликован на сайте Президента.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины Президент постановил ввести в действие решение СНБО “О предложениях к Бюджетной декларации на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины”.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на ее секретаря Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО Кабинету Министров поручено предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны.

Также правительство должно обеспечить при подготовке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2022, 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.

Напомним, аппарат СНБО проанализировал вопросы финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны Украины в январе-апреле 2021 года и определил, что с начала года этот сектор профинансирован в сумме 70 504,9 млн гривен, что составляет 100% от плана.

5 ноября 2020 года Президент своим указом ввел в действие решение СНБО о предложениях предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год для сферы нацбезопасности и обороны не менее 267 млрд гривен. Решением СНБО было поручено правительству предусмотреть во время доработки проекта закона “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.