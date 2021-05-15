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В Украине продавали поддельные негативные COVID-тесты

В Украине продавали поддельные негативные COVID-тесты

Служба безопасности Украины заблокировала сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые продавали поддельные справки об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19 и поддельные больничные.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

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Отмечено, что сеть основали еще в июле 2020 года двое жителей Киевской области. Они изготавливали отрицательные тесты для выезда за границу, медицинские справки для получения водительского удостоверения и больничные с фейковыми печатями государственных и коммунальных больниц Киева.

“Предварительно, ежедневно дельцы сбывали до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления, но в среднем составляла одну тысячу гривен”, – говорится в сообщении.

Оперативники установили, что подозреваемые зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц, чтобы получать деньги за поддельные документы. Поддельные справки заказчикам передавали через службы экспресс-доставки.


Фото: СБУ

Правоохранители провели обыски, изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время фигурантов дела планируют известить о подозрении по статьям о подделке документов, печатей и штампов, а также подделке документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей (ст.358 и ст.205-1 УК Украины).

По материалам Корреспондент.net
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