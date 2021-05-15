Минцифры начало принимать заявки на интернет-субвенцию

Министерство цифровой трансформации открыло прием официальных заявок от глав общин для участия в проекте Интернет-субвенция.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Сбор заявок на портале Дія продлится до 28 мая текущего года включительно. С помощью этой программы Минцифры планирует провести оптический интернет в более чем 3 тыс. украинских сел до конца этого года.

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«При подаче заявок следует обратить внимание на главные критерии отбора — цена и социальный эффект. Субвенцию община получит на те села, которым от наименьшей суммы финансирования будет больше пользы. Приоритетность населенных пунктов будет определяться по формулам, которые определены постановлением Кабинета Министров Украины, они учитывают количество жителей сел и количество объектов социальной инфраструктуры (школ, детсадов, ЦПАУ, больниц, библиотек и других соцобъектов)», — говорится в сообщении Минцифры.

На подготовительном этапе министерство получило 762 заявки на участие в проекте. Все ранее зарегистрированные общины получат два оповещения о старте подачи официальных заявок: письмо-уведомление от Минцифры на электронную почту и звонок на указанный в предварительной заявке номер.

Напомним, что в госбюджете-2021 на цифровизацию выделили 1,8 млрд грн, урезав средства на проведение интернета в села. Если изначально на это проект планировали выделить 850 млн грн, то в итоговом варианте сумма уменьшилась до 500 млн грн.

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