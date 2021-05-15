Group CEO Moneyveo рассказала, как бизнесу пробить стеклянный потолок

Вся финансовая индустрия переживает радикальные изменения. И чтобы успевать за ними, а тем более возглавить, нужно раз за разом пробивать стеклянный потолок – невидимый барьер, грань, которая мешает развитию.

Как это сделать, рассказала Алена Андроникова, Group CEO Moneyveo, на международном форуме Digital Banking Leaders – 2021.

Мероприятие, организованное Международным Финансовым Клубом «Банкиръ», было посвящено изменениям, которые сейчас переживает вся финансовая сфера. Цифровизация, информационно-прозрачное обслуживание, конфиденциальность данных, онлайн-банкинг, мобильный сервис, API-технологии, соблюдение нормативных требований – все это выходит на первый план в отрасли. В рамках форума докладчики осветили такие темы как тренды развития банковского сектора, современное видение комплексной киберзащиты, использование облачных технологий финансовыми компаниями и тому подобное.

Алена Андроникова в своем докладе обратила внимание на то, что успешность бизнеса напрямую зависит от того, насколько компания умеет выявлять и анализировать потребности клиентов и постоянно создавать новые инструменты для их удовлетворения. Именно такой стратегии и придерживается Moneyveo. Компания постоянно выводит на рынок инновационные продукты, предлагая клиентам все более удобные и эффективные решения и сервисы. Тем самым она меняет всю сферу, задавая в ней все более высокие стандарты. Ведь часто новинки, которые внедряет Moneyveo, впоследствии реализуют и другие компании. Более того, они становятся гигиеническими факторами рынка онлайн-кредитования, то есть чем-то само собой разумеющимся, обязательным в этой сфере. Среди таких инноваций Алена назвала кредитную ставку 0,01% для новых клиентов, negative and positive credit offer (индивидуализированное кредитное предложение, которое автоматически рассчитывает скоринговая система), опцию получения дополнительных средств в рамках доступной суммы на условиях текущего кредитного договора и др.

Резюмируя свое выступление, Алена Андроникова удачно отметила, что лидер – тот, кто думает, где следующая возможность. И это именно то, что ежедневно делает команда Moneyveo.

Напомним, что согласно рейтингу, проведенному в первом квартале 2021 года порталом Finance.ua, Moneyveo заняла первое место среди компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. К тому же пять лет подряд она получает звание «Бренд года» в номинации «Финансы / Бизнес / IT» от экспертного бюро «Гильдия Брендов».