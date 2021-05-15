Зеленский одобрил создание Нацсовета по вопросам молодежи: что предлагает закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон «Об основных принципах молодежной политики». Этот документ предусматривает создание Национального совета по вопросам молодежи.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.
Согласно документу, молодежь — это люди в возрасте от 14 до 35 лет. В первом чтении документ предлагал снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет.
Закон вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне — через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете Министров, а на местном — через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.
В акте урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Согласно документу, фонд является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.
Напомним, в конце апреля Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект № 3718.
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