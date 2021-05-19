Субсидии будут назначать в три раза быстрее — Минсоцполитики

Дела о назначении субсидий на жилищно-коммунальные услуги в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
«Более 98% дел, которые ранее рассматривались на комиссии, будут рассматриваться и будет назначаться субсидия по решению органа социальной защиты населения. Это дает уменьшение бюрократичности процедуры», – объяснил Музыченко.
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По его словам, такой подход также сократит срок обработки документов в три раза, ведь комиссия рассматривала вопрос в срок до 30 дней, а орган соцзащиты – до 10 дней. «Здесь массовых отказов в жилищной субсидии практически не будет», – заверил Музыченко.
В частности, при превышении социальной нормы жилья (почти 45% дел) органы соцзащиты будут учитывать наличие в составе домохозяйства нетрудоспособных и неработающих лиц – детей, пенсионеров, лиц с инвалидностью – исходя из информации о составе домохозяйства. Также органы соцзащиты будут назначать субсидии для домохозяйств в случаях, когда член домохозяйства зарегистрирован, но не проживает по месту регистрации.
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Кроме того, органы соцзащиты смогут назначать субсидии в случаях разделенных счетов – в случаях, когда по одному адресу проживают два домохозяйства.
“Для переоформления жилищной субсидии на следующий период нужно подать форму заявления и декларацию. Подчеркиваю: никакого дополнительного документа по сравнению с прошлым или позапрошлым периодом получения субсидии подавать не нужно. Перечень документов остался тот же”, – сказал Музыченко.
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