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Субсидии будут назначать в три раза быстрее — Минсоцполитики

Субсидии будут назначать в три раза быстрее — Минсоцполитики

Дела о назначении субсидий на жилищно-коммунальные услуги в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

«Более 98% дел, которые ранее рассматривались на комиссии, будут рассматриваться и будет назначаться субсидия по решению органа социальной защиты населения. Это дает уменьшение бюрократичности процедуры», – объяснил Музыченко.

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По его словам, такой подход также сократит срок обработки документов в три раза, ведь комиссия рассматривала вопрос в срок до 30 дней, а орган соцзащиты – до 10 дней. «Здесь массовых отказов в жилищной субсидии практически не будет», – заверил Музыченко.

В частности, при превышении социальной нормы жилья (почти 45% дел) органы соцзащиты будут учитывать наличие в составе домохозяйства нетрудоспособных и неработающих лиц – детей, пенсионеров, лиц с инвалидностью – исходя из информации о составе домохозяйства. Также органы соцзащиты будут назначать субсидии для домохозяйств в случаях, когда член домохозяйства зарегистрирован, но не проживает по месту регистрации.

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Кроме того, органы соцзащиты смогут назначать субсидии в случаях разделенных счетов – в случаях, когда по одному адресу проживают два домохозяйства.

“Для переоформления жилищной субсидии на следующий период нужно подать форму заявления и декларацию. Подчеркиваю: никакого дополнительного документа по сравнению с прошлым или позапрошлым периодом получения субсидии подавать не нужно. Перечень документов остался тот же”, – сказал Музыченко.

Справка Finance.ua:

  • 14 апреля правительство приняло решение, которым пересмотрены отдельные критерии предоставления жилищных субсидий для обеспечения адресного подхода при предоставлении государственной социальной поддержки населению и проведении мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.
  • В частности, уточнены требования материального и имущественного характера при назначении жилищных субсидий в части: осуществление единовременных дорогостоящих покупок, наличия банковских депозитов, проведения операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов и т.д.
  • Переоформить субсидию на следующий отопительный период можно в течение 5 месяцев.

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По материалам УКРИНФОРМ
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