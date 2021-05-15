Alibaba и производитель дронов выпустят 2,6-метровый электрокар

Китайский бренд Wuling совместно с гигантом Alibaba планируют запустить в серию суперкомпактный электромобиль длиной всего 2,6 метра. Он базируется на модели Baojun KiWi EV, которая, в свою очередь, является развитием Baojun E300. Если параметры исходника не менялись, то новинка сможет проезжать на одной зарядке больше 300 километров.
Об этом пишет CarNewsChina.
Название новой машины пока не сообщается. Третьим партнёром в проекте выступает компания DJI — производитель дронов. При этом точно неизвестно, в чём именно станет выражаться его участие. В описании говорится, что модель «powered by» DJI. Но вряд ли на электрокаре окажется силовая установка от дрона.
Фото: tarantas. news
Точных характеристик модели тоже нет. Поэтому издание опирается на данные об исходнике — Baojun KiWi EV. В нём 2625 мм длины, 1647 мм ширины и 1588 мм высоты. Колёсная база — всего 1750 мм. Интересным дизайнерским ходом выглядят скрытые внешние дверные ручки. «Кубическая» форма позволяет обеспечить максимум пространства в салоне для двоих человек.
Фото: tarantas. news
На KiWi EV стоит 40-киловаттный электромотор с крутящим моментом 150 Нм. Батарея ёмкостью 31 кВт·ч может провезти автомобиль на 305 километров на одной зарядке. На модель Алибабы и Вулинга силовая установка не изменилась.
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