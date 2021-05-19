Недвижимость подорожает еще на 5-7%

Стоимость строительных материалов в годовом исчислении, в зависимости от категории, растет в среднем на 10-15%.

Больше других дорожает арматура, бетон, керамоблок, утеплитель, рассказала эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак.

По ее словам, квалифицированный труд в строительной индустрии также увеличивается в стоимости по мере роста инфляции (в марте 2021 года она ускорилась до 8,5%) и увеличения средней заработной платы.

«Резкий скачок цен на металлоконструкции, разумеется, потянет рост себестоимости, потому как процент металла в строительстве достаточно велик, и его составляющая в смете проекта весомая. Тем более, что мы видим, как по всему миру растут инфляционные опасения. Чем дешевле становится доллар, тем сырьевые товары становятся дороже. К тому же, есть определенные проблемы с сырьем (ограничения с поставками или ажиотажный спрос), это тоже подогревает стоимость», – отметила она.

Цены на недвижимость находятся в прямой корреляции с ростом себестоимости. На последний оказывает постоянное давление удорожание стройматериалов, комплектующих и строительно-монтажных работ.

В то же время, подчеркнула эксперт, говорить о резком скачке цен на недвижимость пока не приходится.