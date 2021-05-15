Украинцы могут путешествовать в 107 стран мира — МИД

Украинцы при условии соблюдения противоэпидемических требований в настоящее время могут путешествовать в 107 стран мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 18 мая.

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«По состоянию на 18 мая для граждан Украины открыты границы 107 стран мира. Со времени нашего предыдущего брифинга 26 марта въезд разрешили еще три страны — Греция, Кипр и Сейшельские острова», — сказал Кулеба.

В то же время он напомнил, что условия въезда могут включать соблюдение противоэпидемических требований, в частности предоставление результатов ПЦР-теста, прохождение обязательного карантина и др.

«Но, в принципе, въехать во все эти 107 стран возможно», — отметил министр.

В этом контексте глава МИД посоветовал проверять актуальную информацию об условиях въезда на интерактивной карте МИД.

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