Зоны карантина в Украине изменились

Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в «оранжевую» зону карантина. При этом Черкасская область перешла в «желтую» зону.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.
При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования — 19,6% при норме 20%.
В целом в Украине лишь одна область находится в «оранжевой» зоне, остальные — в «желтой». В то же время шесть регионов соответствуют «зеленой» зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области. В Винницкой также «зеленой» зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperlessВчера, 13:00 - 2365 12
Украина вводит европейские нормы маркировки некоторых продуктов4 ч. назад - 253 4
Какого вида топлива не касается правительственное ограничение цен: ответ МинэкономикиВчера, 17:23 - 476 3
Более 10 новых электронных услуг: что теперь доступно украинцам в «Дії»Вчера, 15:00 - 3270 3
Минэкономики начало публиковать цену импортного газа в кВт-ч13.05.2021, 20:20 - 347 2
Начался прием заявок на льготную ипотеку: кто может получитьВчера, 19:00 - 3734
Более 10 новых электронных услуг: что теперь доступно украинцам в «Дії»Вчера, 15:00 - 3270 3
Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperlessВчера, 13:00 - 2365 12
Нацбанк вводит в обращение золотую «1 Гривну» (фото)Вчера, 11:20 - 2174
Бизнесу разрешат свободно покупать валютуВчера, 17:02 - 1485
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 307
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 443
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 374
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3238
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2807 2