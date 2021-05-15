Зоны карантина в Украине изменились

Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в «оранжевую» зону карантина. При этом Черкасская область перешла в «желтую» зону.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.

При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования — 19,6% при норме 20%.

В целом в Украине лишь одна область находится в «оранжевой» зоне, остальные — в «желтой». В то же время шесть регионов соответствуют «зеленой» зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области. В Винницкой также «зеленой» зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.