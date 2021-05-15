0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

Механизм перерасчета за некачественные услуги: что готовят в Кабмине

Механизм перерасчета за некачественные услуги: что готовят в Кабмине

Министерство развития общин и территорий инициирует установление механизма перерасчета за некачественные коммунальные услуги.

Об этом сообщает Минрегион.

С сегодняшнего дня в течение 15 календарных дней продлятся электронные консультации с общественностью по проекту постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка проведения перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества», который направлен на улучшение качества предоставления коммунальных услуг.

В проекте постановления предложен механизм и условия проведения перерасчета стоимости услуг:

  • По поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода и т.д.
  • Предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг (учитываемые при проведении исполнителем коммунальных услуг пересчета стоимости таких услуг в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества).

В то же время в проекте постановления определены особенности проведения перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

  • С мая 2021 года произошли изменения в Программе жилищных субсидий. Для оформления этого вида помощи на следующий период граждане должны подать обновленную заявление и декларацию.
  • Всем домохозяйствам, получавшим субсидию по решению указанных комиссий, субсидия будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения. При этом срок рассмотрения документов в таких случаях сокращается в три раза – с 30 до 10 дней.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.