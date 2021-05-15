Механизм перерасчета за некачественные услуги: что готовят в Кабмине

Министерство развития общин и территорий инициирует установление механизма перерасчета за некачественные коммунальные услуги.

Об этом сообщает Минрегион.

С сегодняшнего дня в течение 15 календарных дней продлятся электронные консультации с общественностью по проекту постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка проведения перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества», который направлен на улучшение качества предоставления коммунальных услуг.

В проекте постановления предложен механизм и условия проведения перерасчета стоимости услуг:

По поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода и т.д.

Предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг (учитываемые при проведении исполнителем коммунальных услуг пересчета стоимости таких услуг в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества).

В то же время в проекте постановления определены особенности проведения перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

С мая 2021 года произошли изменения в Программе жилищных субсидий. Для оформления этого вида помощи на следующий период граждане должны подать обновленную заявление и декларацию.

Всем домохозяйствам, получавшим субсидию по решению указанных комиссий, субсидия будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения. При этом срок рассмотрения документов в таких случаях сокращается в три раза – с 30 до 10 дней.

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