Механизм перерасчета за некачественные услуги: что готовят в Кабмине

Министерство развития общин и территорий инициирует установление механизма перерасчета за некачественные коммунальные услуги.
Об этом сообщает Минрегион.
С сегодняшнего дня в течение 15 календарных дней продлятся электронные консультации с общественностью по проекту постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка проведения перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества», который направлен на улучшение качества предоставления коммунальных услуг.
В проекте постановления предложен механизм и условия проведения перерасчета стоимости услуг:
В то же время в проекте постановления определены особенности проведения перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.
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