Межбанк: на валютном рынке наступает момент истины

Продолжение тренда на укрепление гривны, которое наблюдалось в понедельник, окажет психологическое давление на поведение валютного рынка и сегодня. Покупатели в самом начале сессии не будут особо спешить заключать сделки в надежде на дальнейшее удешевление валюты, а мелкие и средние продавцы будут вынуждены все время опасаться проседания котировок в моменты выхода на рынок с продажами валюты своих более крупных коллег. Но затем ситуация может быстро измениться.
Три основных фактора, которые повлияли на участников торгов 17-го числа — сохранятся. Это:
1). Период бюджетных платежей у клиентов;
2). Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ;
3). Хозяйственная деятельность предприятий и угроза выхода на межбанк отложенного спроса в случае малейшего изменения курсового тренда на торгах.
Если спекулянтам и крупным продавцам удастся переломить тенденции последних дней и развернуть рынок в сторону повышения котировок, весь отложенный спрос быстро начнет давить на курс доллара и евро на межбанке и это сыграет на быстрое укрепление позиций валюты на торгах. Если же нет, то до конца этой недели в период пиковых бюджетных платежей гривна продолжит постепенно теснить доллар.
А курс евро будет в основном зависеть от поведения пары евро/доллар на внешних рынках без особого учета непосредственно украинского фактора поведения местных участников торгов по евровалюте.
После консультаций с первичными дилерами чиновники убрали из предложения ОВГЗ на срок 1099 дней и, таким образом, сегодня будут предлагаться гривневые облигации на 84 дня на сумму 500 млн гривен и без ограничений бумаги на 441, 553 и 735 дней. Из валютных будут предложены ОВГЗ в долларах на 624 дня и в евро — на 274 дня без ограничений по сумме.
Минфину принципиально сегодня перекрыть недавние погашения существенных сумм в евро и желательно активно привлечь бумаги в гривне и в долларе, так как уже достаточно давно суммы погашений гривневых бумаг бюджетом превышают суммы привлечения средств в гривне на аукционах.
Это понимают все и поэтому инвесторы постараются выторговать себе максимально возможную доходность, а Минфин будет с этим стараться «бороться». Так что торг между потенциальными покупателями бумаг и Минфином будет нешуточным. Тем более, что завтра, 19 мая, предстоит значительное погашение новой порции гривневых облигаций на сумму свыше 13,5 млрд гривен без учета еще и процентов по нескольким выпускам.
От результатов аукциона будет зависеть не только поведение ресурсного, но и валютного рынков как минимум на ближайшие несколько дней.
По прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах 18 мая будут находиться в пределах до $ 125−140 млн при совершении до 440−550 сделок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам во вторник будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,52 / 27,54
евро — 33,44 / 33,45
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