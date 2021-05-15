Межбанк: на валютном рынке наступает момент истины

Продолжение тренда на укрепление гривны, которое наблюдалось в понедельник, окажет психологическое давление на поведение валютного рынка и сегодня. Покупатели в самом начале сессии не будут особо спешить заключать сделки в надежде на дальнейшее удешевление валюты, а мелкие и средние продавцы будут вынуждены все время опасаться проседания котировок в моменты выхода на рынок с продажами валюты своих более крупных коллег. Но затем ситуация может быстро измениться.

Три основных фактора, которые повлияли на участников торгов 17-го числа — сохранятся. Это:

1). Период бюджетных платежей у клиентов;

2). Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ;

3). Хозяйственная деятельность предприятий и угроза выхода на межбанк отложенного спроса в случае малейшего изменения курсового тренда на торгах.

Если спекулянтам и крупным продавцам удастся переломить тенденции последних дней и развернуть рынок в сторону повышения котировок, весь отложенный спрос быстро начнет давить на курс доллара и евро на межбанке и это сыграет на быстрое укрепление позиций валюты на торгах. Если же нет, то до конца этой недели в период пиковых бюджетных платежей гривна продолжит постепенно теснить доллар.

А курс евро будет в основном зависеть от поведения пары евро/доллар на внешних рынках без особого учета непосредственно украинского фактора поведения местных участников торгов по евровалюте.

После консультаций с первичными дилерами чиновники убрали из предложения ОВГЗ на срок 1099 дней и, таким образом, сегодня будут предлагаться гривневые облигации на 84 дня на сумму 500 млн гривен и без ограничений бумаги на 441, 553 и 735 дней. Из валютных будут предложены ОВГЗ в долларах на 624 дня и в евро — на 274 дня без ограничений по сумме.

Минфину принципиально сегодня перекрыть недавние погашения существенных сумм в евро и желательно активно привлечь бумаги в гривне и в долларе, так как уже достаточно давно суммы погашений гривневых бумаг бюджетом превышают суммы привлечения средств в гривне на аукционах.

Это понимают все и поэтому инвесторы постараются выторговать себе максимально возможную доходность, а Минфин будет с этим стараться «бороться». Так что торг между потенциальными покупателями бумаг и Минфином будет нешуточным. Тем более, что завтра, 19 мая, предстоит значительное погашение новой порции гривневых облигаций на сумму свыше 13,5 млрд гривен без учета еще и процентов по нескольким выпускам.

От результатов аукциона будет зависеть не только поведение ресурсного, но и валютного рынков как минимум на ближайшие несколько дней.

По прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах 18 мая будут находиться в пределах до $ 125−140 млн при совершении до 440−550 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам во вторник будут в пределах:

доллар — коридор 27,40−27,65 грн,

евро — коридор 33,30−33,65 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,35−27,70 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп. *Евро: в банках коридор 33,05−33,65 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,20−33,55 грн при спреде в 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,52 / 27,54

евро — 33,44 / 33,45

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